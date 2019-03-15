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      Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция мировых лидеров

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      Теракт в Новой Зеландии
      Теракт в Новой Зеландии / The Bobr Times

      В Новой Зеландии злоумышленники расстреляли людей в двух мечетях. Этот жуткий инцидент вызвал неоднозначную реакцию у мировых лидеров, которые уверяют, что подобным проявлениям религиозной ненависти, нетерпимости и агрессии нет места в цивилизованном мире.

      Великобритания

      Британская премьер-министр Тереза Мэй выступила с осуждением трагедии.

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      "От имени Великобритании выражают свои глубокие соболезнования народу Новой Зеландии после ужасного террористического акта в Крайстчерче. Мои мысли – со всеми пострадавшими от этого отвратительного акта насилия", – говорится в ее Twitter.

      Австралия

      Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что его страна "стояла" рядом с Новой Зеландией после трагической атаки. Он подтвердил, что СМИ сообщают, что злоумышленник, который расстреливал людей в главной мечети в юго-новозеландском городе Крайстчерч, был гражданином Австралии, однако подробностей не предоставил.

      "Мы не просто союзники, мы не просто партнеры, мы семья. Это настолько печальный и разрушительный пример зла, которое может присутствовать в нас", – добавил Моррисон.

      Афганистан

      Посол Афганистана в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи, Вахидулла Вайсс, заявил в Twitter, что была убита семья афганского происхождения и еще трое афганцев пострадали в перестрелке в мечети. Однако впоследствии написал, что один из раненых был выписан из больницы, относительно двух других – пока неизвестно.

      Франция

      Сочувствие пострадавшим выразил также президент Франции Эммануэль Макрон.

      "Все наши мысли – только о жертвах самых ужасных преступлений относительно мечетей Крайстчерча в Новой Зеландии и их близких. Франция выступает против всех форм экстремизма и поддерживает своих партнеров в противостоянии терроризму в мире", – написал он в соцсети.

      Соединенные штаты Америки

      Лидер США Дональд Трамп также прокомментировал эту трагедию.

      "Я выражаю самые теплые соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии в связи с ужасной бойней в мечетях. 49 невинных людей были бессмысленно убиты, и многие серьезно пострадали. США поддерживают Новую Зеландию всеми возможными способами. Боже, благослови нас всех!", – написал он.

      А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США решительно осуждают атаку. "Наши мысли и молитвы относятся к жертвам и их семьям. Мы выступаем солидарными с народом Новой Зеландии и их правительством против этого преступного акта ненависти", – сказал она.

      Германия

      Поддержку выразила и канцлер Германии Ангела Меркель. Стоит отметить, что злоумышленник этого теракта писал призывы к убийству Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана.

      "Я глубоко опечалена новостями из Крайстчерча. Я скорблю с новозеландцам по их согражданам, которые подверглись атаке и во время мирной молитвы в своих мечетях стали жертвами расистской ненависти. Мы вместе противостоим подобным террористическим актам", – сказала Меркель через своего представителя Штефена Сейберта в Twitter.

      Шотландия

      Первая министр Шотландии Никола Старджен назвала инцидент "сверх ужасным" и назвала мусульман "ценной частью" шотландского общества.

      "Невинных людей убивают, когда они поклоняются в мечети – это ужасно и душераздирающе. Мои мысли и солидарность с мусульманской общиной Новой Зеландии и всеми ее людьми в этот черный день", – сказала она.

      Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?​
      15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч злоумышленники устроили стрельбу. В результате погибло по меньшей мере 49 человек, еще 48 человек получили ранения, десятки – в больницах.

      Как все происходило? После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Нападавших было 4. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант.

      Один из подозреваемых в нападении уже получил обвинения и предстанет перед судом 16 марта, заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш. Трое других злоумышленников задержаны, однако еще находятся под следствием.

      Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".

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      Теги: Афганістан Австралия Эммануэль Макрон Ангела Меркель Тереза Мэй Новости США Дональд Трамп Жертвы Теракт в Новой Зеландии Новая Зеландия
      Источник: 24 Канал
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