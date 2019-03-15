Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция мировых лидеров

В Новой Зеландии злоумышленники расстреляли людей в двух мечетях. Этот жуткий инцидент вызвал неоднозначную реакцию у мировых лидеров, которые уверяют, что подобным проявлениям религиозной ненависти, нетерпимости и агрессии нет места в цивилизованном мире.

Великобритания

Британская премьер-министр Тереза Мэй выступила с осуждением трагедии.

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"От имени Великобритании выражают свои глубокие соболезнования народу Новой Зеландии после ужасного террористического акта в Крайстчерче. Мои мысли – со всеми пострадавшими от этого отвратительного акта насилия", – говорится в ее Twitter.

On behalf of the UK, my deepest condolences to the people of New Zealand after the horrifying terrorist attack in Christchurch. My thoughts are with all of those affected by this sickening act of violence. — Theresa May (@theresa_may) March 15, 2019

Австралия

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что его страна "стояла" рядом с Новой Зеландией после трагической атаки. Он подтвердил, что СМИ сообщают, что злоумышленник, который расстреливал людей в главной мечети в юго-новозеландском городе Крайстчерч, был гражданином Австралии, однако подробностей не предоставил.

"Мы не просто союзники, мы не просто партнеры, мы семья. Это настолько печальный и разрушительный пример зла, которое может присутствовать в нас", – добавил Моррисон.

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 15, 2019

Афганистан

Посол Афганистана в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи, Вахидулла Вайсс, заявил в Twitter, что была убита семья афганского происхождения и еще трое афганцев пострадали в перестрелке в мечети. Однако впоследствии написал, что один из раненых был выписан из больницы, относительно двух других – пока неизвестно.

As more news are unfolding, I was informed that an injured Afghan origin is being discharged from hospital & details about the status of 2 missing Afghans yet to be disclosed. We‘re in contact with the Community & hope to get the news without any casualties among affected Afghans https://t.co/REPJ3fSTQY — Wahidullah Waissi (@WahidWaissi) March 15, 2019

Франция

Сочувствие пострадавшим выразил также президент Франции Эммануэль Макрон.

"Все наши мысли – только о жертвах самых ужасных преступлений относительно мечетей Крайстчерча в Новой Зеландии и их близких. Франция выступает против всех форм экстремизма и поддерживает своих партнеров в противостоянии терроризму в мире", – написал он в соцсети.

Toutes nos pensées pour les victimes des crimes odieux contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et pour leurs proches. La France se dresse contre toute forme d’extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2019

Соединенные штаты Америки

Лидер США Дональд Трамп также прокомментировал эту трагедию.

"Я выражаю самые теплые соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии в связи с ужасной бойней в мечетях. 49 невинных людей были бессмысленно убиты, и многие серьезно пострадали. США поддерживают Новую Зеландию всеми возможными способами. Боже, благослови нас всех!", – написал он.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019

А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США решительно осуждают атаку. "Наши мысли и молитвы относятся к жертвам и их семьям. Мы выступаем солидарными с народом Новой Зеландии и их правительством против этого преступного акта ненависти", – сказал она.

Германия

Поддержку выразила и канцлер Германии Ангела Меркель. Стоит отметить, что злоумышленник этого теракта писал призывы к убийству Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Я глубоко опечалена новостями из Крайстчерча. Я скорблю с новозеландцам по их согражданам, которые подверглись атаке и во время мирной молитвы в своих мечетях стали жертвами расистской ненависти. Мы вместе противостоим подобным террористическим актам", – сказала Меркель через своего представителя Штефена Сейберта в Twitter.

Chancellor #Merkel: I am deeply saddened by the news from #Christchurch. I mourn with the New Zealanders for their fellow citizens who were attacked and murdered out of racist hatred while peacefully praying in their mosques. We stand together against such acts of terrorism. — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 15, 2019

Шотландия

Первая министр Шотландии Никола Старджен назвала инцидент "сверх ужасным" и назвала мусульман "ценной частью" шотландского общества.

"Невинных людей убивают, когда они поклоняются в мечети – это ужасно и душераздирающе. Мои мысли и солидарность с мусульманской общиной Новой Зеландии и всеми ее людьми в этот черный день", – сказала она.

This is beyond awful. Innocent people being murdered as they worship is horrific and heartbreaking. My thoughts and solidarity are with New Zealand’s Muslim community and all of its people on this dark day. https://t.co/kxXQh4Ao2e — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 15, 2019

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?​

15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч злоумышленники устроили стрельбу. В результате погибло по меньшей мере 49 человек, еще 48 человек получили ранения, десятки – в больницах.



Как все происходило? После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Нападавших было 4. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант.



Один из подозреваемых в нападении уже получил обвинения и предстанет перед судом 16 марта, заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш. Трое других злоумышленников задержаны, однако еще находятся под следствием.



Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".