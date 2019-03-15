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      Теракт у Новій Зеландії: з'явилася жорстка реакція світових лідерів

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      Теракт у Новій Зеландії
      Теракт у Новій Зеландії / The Bobr Times

      У Новій Зеландії зловмисники розстріляли людей у двох мечетях. Цей моторошний інцидент викликав неоднозначну реакцію у світових лідерів, які запевняють, що подібним проявам релігійної ненависті, нетерпимості та агресії немає місця в цивілізованому світі.

      Велика Британія

      Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей виступила із засудженням трагедії.

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      "Від імені Великої Британії висловлюють свої глибокі співчуття народу Нової Зеландії після жахливого терористичного акту в Крайстчерчі. Мої думки – з усіма постраждалими від цього огидного акту насильства", – йдеться в її Twitter.

      Австралія

      Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що його країна "стояла" поруч з Новою Зеландією після трагічної атаки. Він підтвердив, що ЗМІ повідомляють, що зловмисник, який розстрілював людей у головній мечеті в південно-новозеландському місті Крайстчерч, був громадянином Австралії, проте подробиць не надав.

      "Ми не просто союзники, ми не просто партнери, ми сім'я. Це настільки сумний і руйнівний приклад зла, яке може бути присутнім у нас", – додав Моррісон.

      Афганістан

      Посол Афганістану в Австралії, Новій Зеландії і Фіджі, Вахидулла Вайссі, заявив у Twitter, що була вбита сім'я афганського походження та ще троє афганців постраждали у стрілянині в мечетах. Проте згодом написав, що один з поранених був виписаний з лікарні, щодо двох інших – наразі невідомо.

      Франція

      Співчуття потерпілим висловив також президент Франції Еммануель Макрон.

      "Всі наші думки – лише про жертв найжахливіших злочинів щодо мечетей Крайстчерча в Новій Зеландії і їх близьких. Франція виступає проти всіх форм екстремізму та підтримує своїх партнерів у протистоянні тероризму в світі", – написав він у соцмережі.

      Сполучені штати Америки

      Лідер США  Дональд Трамп також прокоментував цю трагедію.

      "Я висловлюю найтепліші співчуття і найкращі побажання народу Нової Зеландії у зв'язку з жахливою бійнею в мечетях. 49 невинних людей були безглуздо вбиті, і багато серйозно постраждали. США підтримують Нову Зеландію усіма можливими способами. Боже, благослови нас усіх!", – написав він.

      А прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс заявила, що США рішуче засуджують атаку. "Наші думки і молитви відносяться до жертв і їхніх родин. Ми виступаємо солідарними з народом Нової Зеландії та їхнім урядом проти цього злочинного акту ненависті", – сказав вона.

      Німеччина

      Підтримку висловила і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Варто наголосити, що зловмисник цього теракту писав заклики до вбивства Меркель і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

      "Я глибоко засмучена новинами з Крайстчерча. Я сумую з новозеландцями за їх співгромадянами, які піддалися атаці і під час мирної молитви в своїх мечетях стали жертвами расистської ненависті. Ми разом протистоїмо подібним терористичним актам", – сказала Меркель через свого представника Штефена Сейберта у Twitter.

      Шотландія

      Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен назвала інцидент "над жахливим" і назвав мусульман "цінною частиною" шотландського суспільства.

      "Невинних людей вбивають, коли вони поклоняються в мечеті – це жахливо і несамовито. Мої думки і солідарність з мусульманською громадою Нової Зеландії і всіма її людьми в цей чорний день", – сказала вона.

      Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії? 15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч зловмисники влаштували стрілянину. Внаслідок цього загинули щонайменше 49 людей, ще 48 осіб зазнали поранень, десятки – в лікарнях.

      Як все відбувалося? Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Нападників було 4. Один із них – 28-річний австралієць Брентон Таррант.

      Один із підозрюваних у нападі вже отримав обвинувачення і постане перед судом 16 березня, заявив комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш. Троє інших зловмисників затримані, однак ще перебувають під слідством.

      Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".

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      Теги: Жертви Дональд Трамп Новини США Тереза Мей Ангела Меркель Еммануель Макрон Австралія Афганістан Нова Зеландія Теракт у Новій Зеландії
      Джерело: 24 Канал
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