Теракт у Новій Зеландії: з'явилася жорстка реакція світових лідерів

У Новій Зеландії зловмисники розстріляли людей у двох мечетях. Цей моторошний інцидент викликав неоднозначну реакцію у світових лідерів, які запевняють, що подібним проявам релігійної ненависті, нетерпимості та агресії немає місця в цивілізованому світі.

Велика Британія

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей виступила із засудженням трагедії.

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"Від імені Великої Британії висловлюють свої глибокі співчуття народу Нової Зеландії після жахливого терористичного акту в Крайстчерчі. Мої думки – з усіма постраждалими від цього огидного акту насильства", – йдеться в її Twitter.

On behalf of the UK, my deepest condolences to the people of New Zealand after the horrifying terrorist attack in Christchurch. My thoughts are with all of those affected by this sickening act of violence. — Theresa May (@theresa_may) March 15, 2019

Австралія

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що його країна "стояла" поруч з Новою Зеландією після трагічної атаки. Він підтвердив, що ЗМІ повідомляють, що зловмисник, який розстрілював людей у головній мечеті в південно-новозеландському місті Крайстчерч, був громадянином Австралії, проте подробиць не надав.

"Ми не просто союзники, ми не просто партнери, ми сім'я. Це настільки сумний і руйнівний приклад зла, яке може бути присутнім у нас", – додав Моррісон.

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 15, 2019

Афганістан

Посол Афганістану в Австралії, Новій Зеландії і Фіджі, Вахидулла Вайссі, заявив у Twitter, що була вбита сім'я афганського походження та ще троє афганців постраждали у стрілянині в мечетах. Проте згодом написав, що один з поранених був виписаний з лікарні, щодо двох інших – наразі невідомо.

As more news are unfolding, I was informed that an injured Afghan origin is being discharged from hospital & details about the status of 2 missing Afghans yet to be disclosed. We‘re in contact with the Community & hope to get the news without any casualties among affected Afghans https://t.co/REPJ3fSTQY — Wahidullah Waissi (@WahidWaissi) March 15, 2019

Франція

Співчуття потерпілим висловив також президент Франції Еммануель Макрон.

"Всі наші думки – лише про жертв найжахливіших злочинів щодо мечетей Крайстчерча в Новій Зеландії і їх близьких. Франція виступає проти всіх форм екстремізму та підтримує своїх партнерів у протистоянні тероризму в світі", – написав він у соцмережі.

Toutes nos pensées pour les victimes des crimes odieux contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et pour leurs proches. La France se dresse contre toute forme d’extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2019

Сполучені штати Америки

Лідер США Дональд Трамп також прокоментував цю трагедію.

"Я висловлюю найтепліші співчуття і найкращі побажання народу Нової Зеландії у зв'язку з жахливою бійнею в мечетях. 49 невинних людей були безглуздо вбиті, і багато серйозно постраждали. США підтримують Нову Зеландію усіма можливими способами. Боже, благослови нас усіх!", – написав він.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019

А прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс заявила, що США рішуче засуджують атаку. "Наші думки і молитви відносяться до жертв і їхніх родин. Ми виступаємо солідарними з народом Нової Зеландії та їхнім урядом проти цього злочинного акту ненависті", – сказав вона.

Німеччина

Підтримку висловила і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Варто наголосити, що зловмисник цього теракту писав заклики до вбивства Меркель і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Я глибоко засмучена новинами з Крайстчерча. Я сумую з новозеландцями за їх співгромадянами, які піддалися атаці і під час мирної молитви в своїх мечетях стали жертвами расистської ненависті. Ми разом протистоїмо подібним терористичним актам", – сказала Меркель через свого представника Штефена Сейберта у Twitter.

Chancellor #Merkel: I am deeply saddened by the news from #Christchurch. I mourn with the New Zealanders for their fellow citizens who were attacked and murdered out of racist hatred while peacefully praying in their mosques. We stand together against such acts of terrorism. — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 15, 2019

Шотландія

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен назвала інцидент "над жахливим" і назвав мусульман "цінною частиною" шотландського суспільства.

"Невинних людей вбивають, коли вони поклоняються в мечеті – це жахливо і несамовито. Мої думки і солідарність з мусульманською громадою Нової Зеландії і всіма її людьми в цей чорний день", – сказала вона.

This is beyond awful. Innocent people being murdered as they worship is horrific and heartbreaking. My thoughts and solidarity are with New Zealand’s Muslim community and all of its people on this dark day. https://t.co/kxXQh4Ao2e — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 15, 2019

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії? 15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч зловмисники влаштували стрілянину. Внаслідок цього загинули щонайменше 49 людей, ще 48 осіб зазнали поранень, десятки – в лікарнях.



Як все відбувалося? Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Нападників було 4. Один із них – 28-річний австралієць Брентон Таррант.



Один із підозрюваних у нападі вже отримав обвинувачення і постане перед судом 16 березня, заявив комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш. Троє інших зловмисників затримані, однак ще перебувають під слідством.



Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".