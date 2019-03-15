У новозеландському місті Крайстчерч 15 березня сталася смертельна стрілянина у двох мечетях. Збройний напад влаштував 28-річний уродженець Австралії з ультраправими поглядами, який називає себе Брентоном Таррантом. Разом із 3 поплічниками він влаштував криваву бійню та транслював масовий розстріл у мережі.

Люди, які врятувалися під час бійні у мечетях, розповідають, як все відбувалося. Так, Фарід Ахмед, якому вдалося вибратися із кривавого побоїща розповів BBC, що один із нападників добивав своїх жертв і намагався не залишати нікого в живих.

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Я чув вистріли один за одним. Це продовжувалося десь хвилин 6, а може й довше. Стрілець не збирався залишати кого-небудь в живих: він добивав усіх, хто, на його думку, ще були живими. Я бачив на підлозі мечеті декілька сотень використаних гільз,

– розповів він.

Ще один чоловік, який попросив не називати його ім’я, розповів що постріли розпочалися ще на вході до мечеті.

"Я почув перший дуже голосний постріл, а коли пролунав другий, я почав швидко втікати. У мечеті багато людей сиділи на підлозі. Стріляли біля входу, я вибіг і сховався за мечеттю", – сказав чоловік.



Очевидці трагедії поблизу місця масової бійні

Під час жахливого теракту очевидець Карл Помаре саме проїжджав повз мечеті з колегою. Перше, що він побачив – те, як люди відчайдушно біжать від мечеті.

"Вже наступної секунди відбувся блискавичний розстріл. Ці люди були збиті... Я бачив, як їм у спини влучають, і вони падають на землю", – розповів він.

Помаре та його колега за допомогою власного автомобіля та ще декількох створили своєрідний "кордон"- загорожу і почали допомагати жертвам. "Швидкі" попросту не мали змоги добратися до місця подій, бо території поруч були перекриті поліцією.

Ми намагалися не дати цим людям померти до приїзду лікарів. Люди благали про допомогу. На руках у мого колеги померла людина. Це все нагадувало бійню…

– додав Помаре.

Ще один очевидець теракту Нур Хамза розповів виданню Nzherald, що бачив гори трупів, коли озброєна поліція розпочала штурм мечеті.

Відео з місця теракту в Новій Зеландії, яке зняв нападник – 18+:

"Це катастрофа для Нової Зеландії. Чорний день", – сказав Хамза, весь його одяг був у крові: чоловік допомагав пораненим.

Афганський біженець, якому пощастило вижити в центральній мечеті в Крайстчерчі, розповів, що був за волосину від смерті. Він додав, що був разом із 300 іншими віруючими, коли з'явився стрілець.



На карті міста Крістчарч позначені дві мечеті, де сталися жахливі розстріли

"Він почав стріляти з нашої сторони кімнати, і я ліг на підлогу, коли куля зачепила мою голову. Якби куля пройшла на кілька сантиметрів нижче, я був би мертвим. Потім він почав стріляти з іншого боку кімнати, і я перескочив через людей до дверей", – додав чоловік.

Нова Зеландія – земля, яку досі не торкала проблема тероризму, проте 15 березня – стало днем, коли все змінилася.

Тут, приміром, навіть зараз на місцеві авіалінії можна сісти без документів, перевірки чи проходження металошукача, як на автобус. Терактів у Новій Зеландії ніколи не було. Люди тут жили дуже мирно, а зараз цей мир закінчився,

– розповів житель Крайстчерча Олександр Сімо.

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину. Внаслідок цього загинули щонайменше 49 людей, ще 48 осіб зазнали поранень, десятки – в лікарнях.



Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Нападників було 4. Один із них – 28-річний австралієць Брентон Таррант.



Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".