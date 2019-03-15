У Новій Зеландії пролунав контрольований вибух

У Новій Зеландії у районі вокзалу міста Окленд пролунав вибух. Ніхто не постраждав.

Поліцію викликали після того, як люди знайшли два покинутих ранці, повідомило місцеве видання NZ Herald.

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Правоохоронці використали робота-сапера, аби підірвати дві сумки. Поліція перекрила вулицю, а на місце події приїхали машини швидкої допомоги.

Two explosions have just gone off at Britomart — Greater Auckland (@GreaterAKL) March 15, 2019

Один з свідків зазначив, що він нарахував близько 7 поліцейських машин та 2 машини швидкої допомоги.

Коли я запитав їх, що відбувається, вони просто сказали мені піти,

– додав очевидець.

Варто зазначити, що на роботу торгового центру та вокзалу вибух не вплинув. У поліції підтвердили інформацію, що було знайдено та знешкоджено дві бомби.

Дивіться відео з місця вибуху у Новій Зеландії:

До слова, у двох мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії невідомі відкрили вогонь. Поліція повідомляє про "численні жертви". Прем'єр-міністерка країни заявила про щонайменше 40 загиблих та 48 постраждалих.