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      Поліцейські знайшли дві бомби у місті Нової Зеландії: відео

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      У Новій Зеландії пролунав контрольований вибух
      У Новій Зеландії пролунав контрольований вибух / Фото з відкритих джерел

      У Новій Зеландії у районі вокзалу міста Окленд пролунав вибух. Ніхто не постраждав.

      Поліцію викликали після того, як люди знайшли два покинутих ранці, повідомило місцеве видання NZ Herald.

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      Правоохоронці використали робота-сапера, аби підірвати дві сумки. Поліція перекрила вулицю, а на місце події приїхали машини швидкої допомоги. 

      Один з свідків зазначив, що він нарахував близько 7 поліцейських машин та 2 машини швидкої допомоги. 

      Коли я запитав їх, що відбувається, вони просто сказали мені піти,
      – додав очевидець.

      Варто зазначити, що на роботу торгового центру та вокзалу вибух не вплинув. У поліції підтвердили інформацію, що було знайдено та знешкоджено дві бомби.

      Дивіться відео з місця вибуху у Новій Зеландії:

      До слова, у двох мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії невідомі відкрили вогонь. Поліція повідомляє про "численні жертви". Прем'єр-міністерка країни заявила про щонайменше 40 загиблих та 48 постраждалих.

      blog_ava
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      Теги: Нова Зеландія Теракт у Новій Зеландії Вибух Поліція
      Джерело: 24 Канал
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