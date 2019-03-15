У Новій Зеландії пролунав контрольований вибух

Поліцейські знайшли дві бомби у місті Нової Зеландії: відео
У Новій Зеландії у районі вокзалу міста Окленд пролунав вибух. Ніхто не постраждав.
Поліцію викликали після того, як люди знайшли два покинутих ранці, повідомило місцеве видання NZ Herald.
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Правоохоронці використали робота-сапера, аби підірвати дві сумки. Поліція перекрила вулицю, а на місце події приїхали машини швидкої допомоги.
Один з свідків зазначив, що він нарахував близько 7 поліцейських машин та 2 машини швидкої допомоги.
Коли я запитав їх, що відбувається, вони просто сказали мені піти,
– додав очевидець.
Варто зазначити, що на роботу торгового центру та вокзалу вибух не вплинув. У поліції підтвердили інформацію, що було знайдено та знешкоджено дві бомби.
Дивіться відео з місця вибуху у Новій Зеландії:
До слова, у двох мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії невідомі відкрили вогонь. Поліція повідомляє про "численні жертви". Прем'єр-міністерка країни заявила про щонайменше 40 загиблих та 48 постраждалих.