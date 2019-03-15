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      Полицейские нашли две бомбы в городе Новой Зеландии: видео

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      В Новой Зеландии раздался контролируемый взрыв
      В Новой Зеландии раздался контролируемый взрыв / Фото из открытых источников

      В Новой Зеландии в районе вокзала города Окленд прогремел взрыв. Никто не пострадал.

      Полицию вызвали после того, как люди нашли два брошенных ранца, сообщило местное издание NZ Herald.

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      Правоохранители использовали робота-сапера, чтобы подорвать две сумки. Полиция перекрыла улицу, а на место происшествия приехали машины скорой помощи.

      Один из свидетелей отметил, что он насчитал около 7 полицейских машин и 2 машины скорой помощи.

      Когда я спросил, что происходит, они просто сказали мне уйти,
      – добавил очевидец.

      Стоит отметить, что на работу торгового центра и вокзала взрыв не повлиял. В полиции подтвердили информацию, что было найдено и обезврежено две бомбы.

      Смотрите видео с места взрыва в Новой Зеландии:

      К слову, в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии неизвестные открыли огонь. Полиция сообщает о "многочисленных жертвах". Премьер-министр страны заявила о не менее 40 погибших и 48 пострадавших.

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      Теги: Новая Зеландия Полиция Взрыв Теракт в Новой Зеландии
      Источник: 24 Канал
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