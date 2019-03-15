Полицейские нашли две бомбы в городе Новой Зеландии: видео

В Новой Зеландии в районе вокзала города Окленд прогремел взрыв. Никто не пострадал.

Полицию вызвали после того, как люди нашли два брошенных ранца, сообщило местное издание NZ Herald.

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Правоохранители использовали робота-сапера, чтобы подорвать две сумки. Полиция перекрыла улицу, а на место происшествия приехали машины скорой помощи.

Two explosions have just gone off at Britomart — Greater Auckland (@GreaterAKL) March 15, 2019

Один из свидетелей отметил, что он насчитал около 7 полицейских машин и 2 машины скорой помощи.

Когда я спросил, что происходит, они просто сказали мне уйти,

– добавил очевидец.

Стоит отметить, что на работу торгового центра и вокзала взрыв не повлиял. В полиции подтвердили информацию, что было найдено и обезврежено две бомбы.

Смотрите видео с места взрыва в Новой Зеландии:

К слову, в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии неизвестные открыли огонь. Полиция сообщает о "многочисленных жертвах". Премьер-министр страны заявила о не менее 40 погибших и 48 пострадавших.