Полицейские нашли две бомбы в городе Новой Зеландии: видео
В Новой Зеландии в районе вокзала города Окленд прогремел взрыв. Никто не пострадал.
Полицию вызвали после того, как люди нашли два брошенных ранца, сообщило местное издание NZ Herald.
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Правоохранители использовали робота-сапера, чтобы подорвать две сумки. Полиция перекрыла улицу, а на место происшествия приехали машины скорой помощи.
Один из свидетелей отметил, что он насчитал около 7 полицейских машин и 2 машины скорой помощи.
Когда я спросил, что происходит, они просто сказали мне уйти,
– добавил очевидец.
Стоит отметить, что на работу торгового центра и вокзала взрыв не повлиял. В полиции подтвердили информацию, что было найдено и обезврежено две бомбы.
Смотрите видео с места взрыва в Новой Зеландии:
К слову, в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии неизвестные открыли огонь. Полиция сообщает о "многочисленных жертвах". Премьер-министр страны заявила о не менее 40 погибших и 48 пострадавших.