"Вдохновился" терактами в Новой Зеландии: студент устроил стрельбу в калифорнийской синагоге

В синагоге в Калифорнии произошла стрельба. Один человек погиб, трое ранены. Среди пострадавших – раввин синагоги.

Стрелка задержали, ему 19 лет и он студент, сообщает CNN.

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Содеянное он объяснил просто: устроил стрельбу, вдохновившись мартовскими терактами в Новой Зеландии. Об этом сообщили в организации, которые отслеживают активность боевиков в соцсетях.

Во время стрельбы четыре человека получили ранения. Их доставили в больницу Паламор. К сожалению, один из них умер из-за ранения. Трое других находятся в стабильном состоянии,

– рассказал шериф округа Сан-Диего Уилльям Д. Гор.

В больнице умерла 60-летняя женщина, в стабильном состоянии находятся 57-летний раввин, 34-летний мужчина и девочка.



Напавший

Ранее нападавший уже описывал свою ненависть к евреям и мусульманам в своих постах. И после того, как террористы устроили ряд атак по мечетям в Новой Зеландии, боевик решил повторить теракт.

В Новой Зеландии нападавшие устроить стрельбу по прихожанам во время пятничной молитвы. А один из нападавших еще и транслировал в соцсеть момент нападения. Все копии видео удалить спецслужбам не удалось до сих пор. Сами террористы задержаны.

Сейчас это выглядит как преступление на почве ненависти. Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим..,

– заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

Видео: комментарий шерифа округа Сан-Диего