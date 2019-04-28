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      "Вдохновился" терактами в Новой Зеландии: студент устроил стрельбу в калифорнийской синагоге

      57 Читати новину українською
      Стрельба в синагоге в Калифорнии
      Стрельба в синагоге в Калифорнии / Screenshot

      В синагоге в Калифорнии произошла стрельба. Один человек погиб, трое ранены. Среди пострадавших – раввин синагоги.

      Стрелка задержали, ему 19 лет и он студент, сообщает CNN.

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      Содеянное он объяснил просто: устроил стрельбу, вдохновившись мартовскими терактами в Новой Зеландии. Об этом сообщили в организации, которые отслеживают активность боевиков в соцсетях.

      Во время стрельбы четыре человека получили ранения. Их доставили в больницу Паламор. К сожалению, один из них умер из-за ранения. Трое других находятся в стабильном состоянии,
      – рассказал шериф округа Сан-Диего Уилльям Д. Гор.

      В больнице умерла 60-летняя женщина, в стабильном состоянии находятся 57-летний раввин, 34-летний мужчина и девочка.

      стрілялнина в каліфорнії
      Напавший

      Ранее нападавший уже описывал свою ненависть к евреям и мусульманам в своих постах. И после того, как террористы устроили ряд атак по мечетям в Новой Зеландии, боевик решил повторить теракт.

      В Новой Зеландии нападавшие устроить стрельбу по прихожанам во время пятничной молитвы. А один из нападавших еще и транслировал в соцсеть момент нападения. Все копии видео удалить спецслужбам не удалось до сих пор. Сами террористы задержаны.

      Сейчас это выглядит как преступление на почве ненависти. Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим..,
      – заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

      Видео: комментарий шерифа округа Сан-Диего

       

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      Теги: Жертвы Теракт в Новой Зеландии Теракт Стрельба в синагоге в США Оружие Новости США
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