Теракт в Новой Зеландии: подозреваемому предъявлено почти 90 обвинений

Один из злоумышленников, который вел прямую трансляцию расстрела людей в мечети в городе Крайстчерч, – Брентон Таррант. Ему предъявлено 89 обвинений.

В частности, подозреваемому предъявлено 50 обвинений в убийстве, пишет "Радио Свобода".

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Еще 39 обвинений Брентону Тарранту выдвинули в попытке убийства. Да, Таррант должен предстать перед судом Крайстчерча через аудиовидеозвьязок из Окленда 5 апреля.

В Новой Зеландии отсутствует смертная казнь. Для особо опасных преступников действует так называемая "гуманная тюрьма" в Окленде.

Суд запретил средствам массовой информации снимать или фотографировать обвиняемого. Случилось это после того, как подозреваемый отказался от назначенного судом адвоката, вызвав опасения, что таким образом он хочет представлять себя сам и пытается использовать суд как пропагандистскую платформу.

К слову, вероятный исполнитель теракта в мечети в городе Крайстчерче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок.

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, произошел 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.



Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".