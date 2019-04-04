Теракт у Новій Зеландії: підозрюваному висунули майже 90 обвинувачень

Один зі зловмисників, який вів пряму трансляцію розстрілу людей у мечеті в місті Крайстчерч, – Брентон Таррант. Йому висунули 89 обвинувачень.

Зокрема, підозрюваному висунули 50 обвинувачень у вбивстві, пише "Радіо Свобода".

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Ще 39 обвинувачень Брентону Тарранту висунули у спробі вбивства. Так, Таррант має постати перед судом Крайстчерча через аудіовідеозв’язок з Окленда 5 квітня.

У Новій Зеландії відсутня страта. Для особливо небезпечних злочинців діє так звана "гуманна в'язниця" в Окленді.

Суд заборонив засобам масової інформації знімати або фотографувати обвинуваченого. Трапилося це після того, як підозрюваний відмовився від призначеного судом адвоката, викликавши побоювання, що таким чином він хоче представляти себе сам і намагатиметься використати суд як пропагандистську платформу.

До слова, ймовірний виконавець теракту в мечеті у місті Крайстчерчі австралієць Брентон Таррант отримає довічний термін.

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбулвся 15 березня. Злочинці влаштували стрілянину по прихожанам. 50 людей загинули, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.



Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".