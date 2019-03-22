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      Теракт у Новій Зеландії: який термін отримає винний

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      Головний підозрюваний у теракті Нової Зеландії
      Головний підозрюваний у теракті Нової Зеландії / Фото з відкритих джерел

      Ймовірний виконавець теракту в мечеті у місті Крайстчерчі австралієць Брентон Таррант отримає довічний термін.

      Віце-прем'єр Нової Зеландії Уїнстон Пітерс заявив, що у країні наразі проходить найбільше в історії розслідування, повідомляє телеканал Haberturk.

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      Пітерса сказав, що у минулу п'ятницю в Новій Зеландії люди, які пішли в мечеті, щоб зробити п'ятничну молитву, піддалися нападу.

      З цього моменту терорист буде підкорятися законам Нової Зеландії і проведе решту свого життя в одиночній камері,
      – наголосив він.

      У Новій Зеландії відсутня страта. Для особливо небезпечних злочинців діє так звана "гуманна в'язниця" в Окленді.

      До слова, прибрати з мережі Інтернет відеозапис нападу на мечеть у Новій Зеландій, унаслідок якого загинули 50 людей, виявилося непросто. Зокрема, тільки у Facebook вже видалили понад 1,5 мільйона копій відео, яке транслював наживо 28-річний нападник Брентон Таррент. Але люди завантажують запис знову і знову. Тож правоохоронці відеозапис класифікували як "небажану публікацію", а його поширення – як злочин.

      Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбулвся 15 березня. Злочинці влаштували стрілянину по прихожанам. 50 людей загинули, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.

      Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".

      blog_ava
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      Теги: Теракт у Новій Зеландії Жертви Кримінальні новини Нова Зеландія
      Джерело: 24 Канал
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