У Новій Зеландії ввели заборону напівавтоматичної зброю

Влада Нової Зеландії ввела заборону на продаж та використання напівавтоматичної бойової зброї та штурмових гвинтівок на території країни.

Закони Нової Зеландії не зобов'язують громадян країни реєструвати придбану зброю. Кількість одиниць вогнепальної зброї в країні – близько півтора мільйона. Водночас кількість населення становить майже 5 мільйонів осіб.

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Телеканал BBC з посиланням на офіційний документ опублікований на сайті уряду зазначає, що уряд дійшов згоди у необхідності змін до законодавства на зустрічі у понеділок, через 72 години після жахливого теракту в Крайстчерчі. Зараз, через шість днів після атаки, оголошено заборону на всю бойову напівавтоматичну зброю і штурмові гвинтівки.

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії ?Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбувся 15 березня. 50 людей загинули, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Тарранта, що транслював бійню в Інтернет. Пізніше одного із затриманих визнали невинним.



Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі. У першу чергу – в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017 уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох людей. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".

Детально про теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців – читайте у матеріалі 24 каналу