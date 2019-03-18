За розповсюдження відео теракту в Новій Зеландії – 14 років в'язниці

Прибрати з мережі Інтернет відеозапис нападу на мечеть у Новій Зеландій, внаслідок якого загинули 50 людей, виявилося непросто. Зокрема, тільки у Facebook вже видалили понад 1,5 мільйона копій відео, яке транслював наживо 28-річний нападник Брентон Таррент. Але люди завантажують запис знову і знову.

У Новій Зеландії правоохоронці відеозапис класифікували як "небажану публікацію", а його поширення – як злочин. Про це повідомило BBC.

Читайте також: Жахливий теракт у Новій Зеландії: чи є українці серед жертв

Місцеві регулятори та інтернет-провайдери заблокували вже десятки сайтів, які поширювали відео нападу. І навіть прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн висловила претензії до Facebook та інших інтернет-майданчиків – мовляв, у них велика аудиторія, і вони мали б інакше реагувати на цю подію. Дійсно, трансляція у Facebook вбивства людей тривала аж 17 хвилин і її ніхто не блокував.

У суді вже розглядають справу 18-річного підлітка, який розповсюджував в Інтернет трансляцію нападу. У найгіршому випадку його покарають ув'язненням у 14 років.

Тим часом Facebook активно "зачищає" свої сервери від відео, а так само й Twitter, Youtube, Reddit (тут заблокували цілий розділ "watchpeopledie" – "Дивіться, як помирають люди"). Майже всі сайти новин та інформагенції видаляють усі публікації, де є відео нападу або хоч посилання на нього.

На популярному ігровому сервісі Steam видалили понад 100 публікацій, які стосуються вчинку Таррента – дехто з користувачів змінювали аватарки профайлів "на честь" нападника, викладали фото його зброї чи інші кадри з відео трагедії.

Однак користувачі соціальних мереж та Інтернета загалом завантажують відео знову і знову.



Мечеть, на яку здійснив напад терорист у Новій Зеландії

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії? Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбувся 15 березня. 50 людей загинули, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Тарранта, що транслював бійню в Інтернет. Пізніше одного із затриманих визнали невинним.



Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі. У першу чергу – в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017 уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох людей. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".

Детально про теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців – читайте у матеріалі 24 каналу