За распространение видео теракта в Новой Зеландии – 14 лет тюрьмы

Убрать из сети Интернет видеозапись нападения на мечеть в Новой Зеланд, в результате которого погибло 50 человек, оказалось непросто. В частности, только в Facebook уже удалили более 1,5 миллиона копий видео, которое транслировал в прямом эфире 28-летний нападающий Брентон Таррент. Но люди загружают запись снова и снова.

В Новой Зеландии правоохранители видеозапись классифицировали как "нежелательную публикацию", а его распространение – как преступление. Об этом сообщил BBC.

Читайте также: Ужасный теракт в Новой Зеландии: есть ли украинцы среди жертв

Местные регуляторы и интернет-провайдеры заблокировали уже десятки сайтов, которые распространяли видео нападения. И даже премьер-министр страны Джасинда Ардерн выразила претензии к Facebook и другим интернет-площадкам – мол, у них большая аудитория, и они должны иначе реагировать на это событие. Действительно, трансляция в Facebook убийства людей продолжалась аж 17 минут и ее никто не блокировал.

В суде уже рассматривается дело 18-летнего подростка, который распространял в Интернет трансляцию нападения. В худшем случае его накажут заключением на 14 лет.

Между тем Facebook активно "зачищает" свои серверы от видео, а так же и Twitter, Youtube, Reddit (здесь заблокировали целый раздел "watchpeopledie" – "Смотрите, как умирают люди"). Почти все новостные сайты и информагентства удаляют все публикации, где есть видео нападения или хотя бы ссылки на него.

На популярном игровом сервисе Steam удалили более 100 публикаций, касающихся поступка Таррента – некоторые из пользователей меняли аватарки профайлов "в честь" нападавшего, выкладывали фото его оружия или другие кадры из видео трагедии.

Однако пользователи социальных сетей и Интернета в целом загружают видео снова и снова.



Мечеть, на которую совершил нападение террорист в Новой Зеландии

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?​

Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, состоялось 15 марта. 50 человек погибло, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в Интернет. Позже одного из задержанных признали невиновным.



Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе. В первую очередь – в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пять человек. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

Подробно о теракте в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках – читайте в материале 24 канала