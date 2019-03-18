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      За распространение видео теракта в Новой Зеландии – 14 лет тюрьмы

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      18-летнего подростка арестовали за публикацию видео нападения террористов в Новой Зеландии
      18-летнего подростка арестовали за публикацию видео нападения террористов в Новой Зеландии / Getty Images

      Убрать из сети Интернет видеозапись нападения на мечеть в Новой Зеланд, в результате которого погибло 50 человек, оказалось непросто. В частности, только в Facebook уже удалили более 1,5 миллиона копий видео, которое транслировал в прямом эфире 28-летний нападающий Брентон Таррент. Но люди загружают запись снова и снова.

      В Новой Зеландии правоохранители видеозапись классифицировали как "нежелательную публикацию", а его распространение – как преступление. Об этом сообщил BBC.

      Читайте также: Ужасный теракт в Новой Зеландии: есть ли украинцы среди жертв

      Местные регуляторы и интернет-провайдеры заблокировали уже десятки сайтов, которые распространяли видео нападения. И даже премьер-министр страны Джасинда Ардерн выразила претензии к Facebook и другим интернет-площадкам – мол, у них большая аудитория, и они должны иначе реагировать на это событие. Действительно, трансляция в Facebook убийства людей продолжалась аж 17 минут и ее никто не блокировал.

      В суде уже рассматривается дело 18-летнего подростка, который распространял в Интернет трансляцию нападения. В худшем случае его накажут заключением на 14 лет.

      Между тем Facebook активно "зачищает" свои серверы от видео, а так же и Twitter, Youtube, Reddit (здесь заблокировали целый раздел "watchpeopledie" – "Смотрите, как умирают люди"). Почти все новостные сайты и информагентства удаляют все публикации, где есть видео нападения или хотя бы ссылки на него.

      На популярном игровом сервисе Steam удалили более 100 публикаций, касающихся поступка Таррента – некоторые из пользователей меняли аватарки профайлов "в честь" нападавшего, выкладывали фото его оружия или другие кадры из видео трагедии.

      Однако пользователи социальных сетей и Интернета в целом загружают видео снова и снова.

      Мечеть
      Мечеть, на которую совершил нападение террорист в Новой Зеландии

      Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?​
      Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, состоялось 15 марта. 50 человек погибло, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в Интернет. Позже одного из задержанных признали невиновным.

      Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе. В первую очередь – в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пять человек. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

      Подробно о теракте в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новая Зеландия Теракт в Новой Зеландии Сеть Жертвы
      Источник: 24 Канал
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