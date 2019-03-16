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      Ужасный теракт в Новой Зеландии: есть ли украинцы среди жертв

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      Ужасный теракт в Новой Зеландии: есть ли украинцы среди жертв
      Ужасный теракт в Новой Зеландии: есть ли украинцы среди жертв / Фото из открытых источников

      В Новой Зеландии нападавшие устроили стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 человек, еще 48 получили ранения.

      Начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич сообщил, что украинцев среди жертв расстрелов в мечетях в Новой Зеландии нет, пишет "Громадское".

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      Известно, что нападавших было четверо: трое мужчин и женщина. Всех задержали. Один из подозреваемых в теракте уже получил обвинения и предстал перед судом 16 марта. Трое других злоумышленников еще находятся под следствием.

      Террорист вел прямую трансляцию, когда открыл огонь в мечети Новой Зеландии: видео 18+

      Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу. После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".

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      Теги: Новости Украины Теракт Новая Зеландия Жертвы МИД Украины Теракт в Новой Зеландии
      Источник: 24 Канал
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