Ужасный теракт в Новой Зеландии: есть ли украинцы среди жертв

В Новой Зеландии нападавшие устроили стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 человек, еще 48 получили ранения.

Начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич сообщил, что украинцев среди жертв расстрелов в мечетях в Новой Зеландии нет, пишет "Громадское".

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Известно, что нападавших было четверо: трое мужчин и женщина. Всех задержали. Один из подозреваемых в теракте уже получил обвинения и предстал перед судом 16 марта. Трое других злоумышленников еще находятся под следствием.

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Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу. После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".