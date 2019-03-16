Жахливий теракт у Новій Зеландії: чи є українці серед жертв

У Новій Зеландії нападники влаштували стрілянину у двох мечетях міста Крайстчерч. Унаслідок теракту загинули щонайменше 50 людей, ще 48 зазнали поранень.

Начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич повідомив, що українців серед жертв розстрілів в мечетях у Новій Зеландії немає, пише "Громадське".

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Відомо, що нападників було четверо: троє чоловіків та жінка. Усіх затримали. Один з підозрюваних у теракті вже отримав обвинувачення і постав перед судом 16 березня. Троє інших зловмисників ще перебувають під слідством.

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Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину. Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".