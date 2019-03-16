15:25
16 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінські басні. Союз піднявся у повітря
      Вєсті Кремля
      21:54, 15 березня
      Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського
      Вєсті.UA
      21:01, 15 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Жахливий теракт у Новій Зеландії: чи є українці серед жертв

      311 Читать новость на русском
      Жахливий теракт у Новій Зеландії: чи є українці серед жертв
      Жахливий теракт у Новій Зеландії: чи є українці серед жертв / Фото з відкритих джерел

      У Новій Зеландії нападники влаштували стрілянину у двох мечетях міста Крайстчерч. Унаслідок теракту загинули щонайменше 50 людей, ще 48 зазнали поранень.

      Начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич повідомив, що українців серед жертв розстрілів в мечетях у Новій Зеландії немає, пише "Громадське".

      Читайте також: Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців

      Відомо, що нападників було четверо: троє чоловіків та жінка. Усіх затримали. Один з підозрюваних у теракті вже отримав обвинувачення і постав перед судом 16 березня. Троє інших зловмисників ще перебувають під слідством.

      Терорист вів пряму трансляцію, коли відкрив вогонь у мечеті Нової Зеландії: відео 18+

      Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину. Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".

      blog_ava
      Прогноз погоди на 16 березня: сильна негода та холод охоплять фактично всю Україну
      сьогодні
      2932
      Теги: Новини України Теракт у Новій Зеландії МЗС України Жертви Нова Зеландія Теракт
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      сьогодні , 14:01 Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      Сергій Фурса 261
      "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      сьогодні , 12:01 "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      Народний проект 191
      Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      сьогодні , 11:14 Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      Ірина Лаб'як 13601
      Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити
      сьогодні , 09:01 Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити
      270
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сьогодні , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 3046
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук