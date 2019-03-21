В Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое оружие

Власти Новой Зеландии ввели запрет на продажу и использование полуавтоматического боевого оружия и штурмовых винтовок на территории страны.

Законы Новой Зеландии не обязывают граждан страны регистрировать приобретенное оружие. Количество единиц огнестрельного оружия в стране – около полутора миллионов. В то же время численность населения составляет около 5 миллионов человек.

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Телеканал BBC со ссылкой на официальный документ опубликован на сайте правительства отмечает, что власти пришли к согласию в необходимости изменений в законодательство на встрече в понедельник, через 72 часа после чудовищного теракта в Крайстчерче. Сейчас, спустя шесть дней после атаки, объявлен запрет на всю боевую полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки.

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?​

Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, состоялось 15 марта. 50 человек погибло, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в Интернет. Позже одного из задержанных признали невиновным.



Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе. В первую очередь – в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пять человек. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

Подробно о теракте в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках – читайте в материале 24 канала