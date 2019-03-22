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      Теракт в Новой Зеландии: какой срок получит виновный

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      Главный подозреваемый в теракте Новой Зеландии
      Главный подозреваемый в теракте Новой Зеландии / Фото из открытых источников

      Вероятный исполнитель теракта в мечети в городе Крайстчерче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок.

      Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что в стране сейчас проходит крупнейшее в истории расследование, сообщает телеканал Haberturk.

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      Питерс сказал, что в прошлую пятницу в Новой Зеландии люди, которые пошли в мечети, чтобы сделать пятничную молитву, подверглись нападению.

      С этого момента террорист будет подчиняться законам Новой Зеландии и проведет остаток своей жизни в одиночной камере,
      – подчеркнул он.

      В Новой Зеландии отсутствует казнь. Для особо опасных преступников действует так называемая "гуманная тюрьма" в Окленде.

      К слову, убрать из сети Интернет видеозапись нападения на мечеть в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек, оказалось непросто. В частности, только в Facebook уже удалили более 1,5 миллиона копий видео, которое транслировал вживую 28-летний нападающий Брентон Таррент. Но люди загружают запись снова и снова. Поэтому правоохранители видеозапись классифицировали как "нежелательную публикацию", а ее распространение – как преступление.

      Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?
      Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, произошли 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, что транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.

      Таррант рассказывал, что на преступление его подвигли теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017-го уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

      blog_ava
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      Теги: Новая Зеландия Криминальные новости Жертвы Теракт в Новой Зеландии
      Источник: 24 Канал
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