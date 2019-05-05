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      Черепаха на большой скорости пробила лобовое стекло автомобиля: фото

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      Черепаха на огромной скорости пробила лобовое стекло автомобиля
      Черепаха на огромной скорости пробила лобовое стекло автомобиля / wbtw.com

      На одном из шоссе США черепаха на огромной скорости влетела в лобовое стекло автомобиля. Животное застряло в стекле и от удара погибло.

      ДТП произошло в городе Конвей штата Южная Каролина, неподалеку от озера, пишет WBTW.

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      По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика, который ехал впереди. Фура наехала задним колесом на черепаху. Животное под давлением вылетело из-под шины и попало прямо в окно легкогового автомобиля.

      сша черепаха
      В США черепаха на бешеной скорости влетела в автомобиль // Фото: WBTW

      Водитель авто резко остановился, а осколки стекла разлетелись по всему салону. Он рассказал, что у него не было времени среагировать на черепаху. Единственное, что мужчина заметил, так это черное пятно, приближающееся к машине.

      Сила удара была такой, что панцирь разбил стекло и сломал дворники,
      – добавил водитель.

      сша черепаха автомобіль скло
      Лобовое стекло автомобиля после ДТП

      В издании отмечают, что ремонт автомобиля обойдется в две тысячи долларов.

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Новости США Мир животных
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