Черепаха на большой скорости пробила лобовое стекло автомобиля: фото

На одном из шоссе США черепаха на огромной скорости влетела в лобовое стекло автомобиля. Животное застряло в стекле и от удара погибло.

ДТП произошло в городе Конвей штата Южная Каролина, неподалеку от озера, пишет WBTW.

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По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика, который ехал впереди. Фура наехала задним колесом на черепаху. Животное под давлением вылетело из-под шины и попало прямо в окно легкогового автомобиля.



В США черепаха на бешеной скорости влетела в автомобиль // Фото: WBTW

Водитель авто резко остановился, а осколки стекла разлетелись по всему салону. Он рассказал, что у него не было времени среагировать на черепаху. Единственное, что мужчина заметил, так это черное пятно, приближающееся к машине.

Сила удара была такой, что панцирь разбил стекло и сломал дворники,

– добавил водитель.



Лобовое стекло автомобиля после ДТП

В издании отмечают, что ремонт автомобиля обойдется в две тысячи долларов.