Черепаха на шаленій швидкості пробила лобове скло автомобіля: фото

На одному з шосе США черепаха на величезній швидкості влетіла в лобове скло автомобіля. Тварина застрягла у склі і від удару загинула.

ДТП трапилася у місті Конвей штату Південна Кароліна, неподалік від озера, пише WBTW.

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За попередніми даними, причиною аварії стала неуважність водія вантажівки, який їхав попереду автомобіля. Фура наїхала на заднім колесом на черепаху. Тварина під тиском вилетіла з під шини і влучила просто у вікно легкогового автомобіля.



У США черепаха на шаленій швидкості влетіла у автомобіль//Фото: WBTW

Водій авто різко зупинився, а осколки скла розлетілися по всьому салону. Чоловік розповів, що не мав часу зреагувати на черепаху. Єдине, що він помітив, так це чорну пляму, що наближалася до машини.

Сила удару була такою, що панцир розбив скло і зламав двірники,

– додав водій.



Лобове скло автомобіля після ДТП

У виданні зазначають, що ремонт автомобіля обійдеться у дві тисячі доларів.