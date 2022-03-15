Черепаху ударной волной выбросило из квартиры во время обстрела дома на Оболони

14 марта ночью враг обстрелял жилой дом в Оболонском районе столицы. От обстрелов страдают не только люди и дети, но и животные.

Вчера во время обстрела дома на Оболони ударной волной из окна одной из квартир на улицу выбросило черепаху.

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Но ей повезло, ее спас журналист.Инфо Дмитрий Реплянчук.

По его словам, она вылетела из окна квартиры во время обстрелов дома на Оболони. Черепаха, похоже, пролетела несколько десятков метров и упала за забором футбольного стадиона, ранив лапу.

"Если у вас есть знакомые из этого дома, спросите у них, может найдется хозяин, который ее сейчас ищет", – написал журналист.

Он передал черепаху медикам Красного креста.

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