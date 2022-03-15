Вчора під час обстрілу будинку на Оболоні ударною хвилею з вікна однієї з квартир на вулицю викинуло черепаху.

До теми "Покинути все це ми не можемо": Миколаївський зоопарк потребує допомоги

Але їй пощастило, її врятував журналіст Слідство.Інфо Дмитро Реплянчук.

За його словами, вона вилетіла з вікна квартири під час обстрілів будинку на Оболоні. Черепаха, схоже, пролетіла кількадесят метрів і впала за парканом футбольного стадіону, поранивши лапу.

Якщо у вас є знайомі з цього будинку, попитайте в них, може знайдеться господар, який її зараз шукає, – написав журналіст.

Він передав черепаху медикам Червоного хреста.

Цікаво – Собака прикордонників вказала напрям окупантам