Через 2 недели Украина может пригласить страны-гаранты в процесс переговоров
Главное предложение украинской делегации на переговорах с Россией – создание системы гарантий и безопасности. Страны-гаранты могут привлечь к переговорам уже через 2 недели.
Об этом заявил участник украинской делегации Александр Чалый во время брифинга по результатам первого дня нового раунда переговоров в Стамбуле, передает 24 канал.
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Мы объявили наиболее важные требования. В ближайшие 2 недели будем проводить переговоры. Думаю, что через 2 недели пригласим страны гаранты к переговорам,
– сообщил Чалый.
Главное требование Украины
Украина настаивает на международной системе гарантий и безопасности. Эта система будет похожа на НАТО, но еще более жесткая: гаранты безопасности в случае агрессии будут вынуждены оказать помощь не позднее, чем через 3 дня (именно столько будут продолжаться консультации, у НАТО такого временного ограничения нет).
Страны-гаранты
- Великобритания;
- Китай;
- США;
- Франция;
- Германия;
- Израиль;
- Канада;
- Италия;
- Польша;
- Турция.
К этой системе безопасности смогут подключиться и другие страны. Нардеп и представитель украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина уже общается с потенциальными гарантами, и некоторые даже дали свое предварительное согласие.
Как пояснил Чалый, страны-гаранты в случае любой агрессии по Украине будут вынуждены принять участие в консультациях в течение 3 дней. Если это не решит проблему, тогда страны-гаранты должны:
- оказать нам военную помощь, вооружение;
- закрыть воздушное пространство над Украиной:
- сделать все возможное, чтобы восстановить безопасность Украины.
Напомним, что переговоры с Россией начались 29 марта в Стамбуле и продлятся 3 дня.
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