Через 3 недели должна закончиться активная фаза, – Арестович предположил продолжительность войны

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины. Однако активная фаза должна закончиться уже через несколько недель.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента. По его словам, речь идет о завершении активного хода войны уже через 3 недели.

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Арестович: Нам легко будет умерить оккупантов

"За 3 недели где-то у них должны закончиться силы к активной фазе", – заверил Арестович, рассказав, что то, что сейчас происходит – это маленькая модель того, когда войска никуда не наступают и происходит оппозиционная борьба.

Во время этой оппозиционной борьбы нам их будет гораздо легче умерить,

– добавил он.

Советник руководителя ОП также отметил, что когда улучшится погода, то будет еще намного проще. "Они это понимают, поэтому "доскребли" какие-то резервы и могут попытаться куда-то наступать", – отметил он.

Как подчеркнул Арестович, у оккупантов немного резервов, поэтому принципиально это ничего не изменит, а лишь отсрочит опять же к столу переговоров.

Прогноз Арестовича о продолжительности войны России против Украины: смотрите видео