Через 9 дней войны большая часть Воздушных сил Украины до сих пор боеспособны, – Пентагон.
Источник:Reuters
В Пентагоне заявили, что на девятые сутки полномасштабного российского вторжения Украина сумела сохранить большую часть своих воздушных сил в боеспособном состоянии.
Об этом в комментарии изданию Reuters сообщил неназванный чиновник министерства обороны США.
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У украинцев до сих пор большая часть их Воздушных сил находится в боеспособном состоянии: включая самолеты, вертолеты, беспилотники и системы противовоздушной обороны,
– сказал чиновник.
По его словам, сейчас российские оккупанты находятся в небе над Украиной под угрозой уничтожения. Несмотря на то, что захватчики преобладают в количестве, они не могут противостоять пилотам ВСУ.
Напомним, что украинский летчик "Призрак Киева" сбил уже 21 самолет путинских бешеных псов.
Потери врага в технике:
- самолеты – 33;
- вертолеты – 37;
- танки – 251;
- ББМ – 939;
- средства ПВО – 18;
- РСЗО – 50;
- автомобильная техника – 404;
- цистерны из ГСМ – 60.
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