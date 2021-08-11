Артистка опубликовала фото повестки в сети. Ее будут допрашивать как свидетеля.

Кстати Нас красиво подставили, – Alyona Alyona после дрифта Red Bull отмывает Софийскую площадь

Сейчас певица не прокомментировала ситуацию, но добавила в историю удивленные смайлики.

Кстати, накануне певица отмывала Софийскую площадь после дрифта. Она убеждала, что ее подставили, поскольку украинские представители Red Bull ничего не объяснили. Также исполнительница рассказала, что получила много хейта.



Повестка для Alyona Alyona / Фото из инстаграма певицы

Что известно о дрифт-шоу в центре Киева