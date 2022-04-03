Через две недели плена россияне отпустили мэра Берислава
3 апреля 2022 , 09:41Читати новину українською
Источник:Суспільне
Александра Шаповалова, мэра Берислава, что на Херсонщине, оккупанты отпустили из плена.
Информацию об этом он подтвердил лично.
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Отпустили вчера вечером, сейчас нахожусь дома. Все нормально, – сказал Шаповалов.
Напомним, что его вместе с одним местным активистом похитили еще 19 марта.
Россия продолжает совершать преступления против мирного населения. Так, вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем российские военные задержали гражданский автомобиль с жителями Шосткинского района. Связь с задержанными гражданскими исчезла. Об их состоянии и местонахождении неизвестно, телефоны остаются выключенными.
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