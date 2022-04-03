Інформацію про це він підтвердив особисто.

До теми Декого з викрадених окупантами мерів знайшли мертвими, – Зеленський

Відпустили вчора увечері, зараз знаходжусь вдома. Все нормально, – сказав Шаповалов.

Нагадаємо, що його разом із одним місцевим активістом викрали ще 19 березня.

Росія продовжує вчиняти злочини проти мирного населення. Так надвечір 31 березня між Білопіллям та Путивлем російські військові затримали цивільне авто з мешканцями Шосткинського району. Зв'язок із затриманими цивільними зник. Про їх стан та місце перебування невідомо, телефони залишаються вимкненими.

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