Через "Южный вокзал" из Харькова ежедневно выезжают около 30 тысяч человек
6 марта 2022 , 10:35Читати новину українською
Россияне с начала войны безжалостно бомбят Харьков. Через "Южный вокзал" из города ежедневно выезжают около 30 тысяч человек.
Власти ждут "зеленых коридоров", чтобы вывезти больше жителей. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Важно В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения
Кроме того, "коридоры" нужны, чтобы завезти людям гуманитарную помощь.
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