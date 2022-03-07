Через "Киев цифровой" можно сообщать о российских преступлениях: инструкция
Источник:КГГА
Россия цинично напала на Украину и совершает военные преступления на нашей территории. Поэтому украинцам следует сразу сообщать об этом и скидывать фото/видео в соответствующие органы.
Примечательно, что в приложении "Киев Цифровой" появилось доступное полезное обновление для документирования военных преступлений РФ в Украине.
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Заместитель главы КГГА и CDTO Киева Петр Оленич рассказал, что приобщиться к сбору военных преступлений можно в приложении "Киев Цифровой". Сделать это можно в разделе "Помощь армии".
Ваши фото/видео преступных действий будут оформлены в соответствии с международными стандартами и станут доказательствами для наказания агрессора в судах,
– говорится в сообщении.
Кроме того, для сбора доказательной базы совершения военных преступлений российской армии в Украине создана официальная платформа warcrimes.gov.ua.
Что является военным преступлением РФ
Военные преступления – это сознательное и грубое нарушения правил ведения военных действий и международного гуманитарного права, направленные непосредственно против гражданского населения.
Военным преступлением считают:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- преднамеренное убийство, пытки и лишение свободы гражданского населения;
- расположение и использование войск и техники в жилых кварталах;
- насилие в отношении медиков и медицинской инфраструктуры;
- использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и эмблем ВСУ, полиции и других служб Украины, эмблем гуманитарных/медицинских учреждений;
- умышленные удары по зданиям, имеющим религиозное, образовательное, культурное, научное или благотворительное назначение, историческим памятникам, госпиталям и т.д.;
- захват имущества и ограбление.
Чтобы зафиксировать военное преступление, можно подавать фото и видео с места событий, письменные и устные показания потерпевших или материальные показания (документы, остатки снарядов, гильзы, обломки вещей, построек).
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