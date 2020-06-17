Семья неделю живет перед блокпостом донецких боевиков: те не впускают людей
Неделю мать с сыном живут перед блокпостом пророссийских боевиков. Те отказываются впускать семью на временно оккупированную территорию Донетчины, потому что людей нет в списках.
Как оккупанты формировали эти списки – неизвестно. Однако, боевики регулярно не пропускают людей через пункт пропуска со своей стороны. О ситуации информирует пресс-служба ГПСУ.
К теме Боевики не пропускают через КПВВ людей: реакция Денисовой
Уже неделю мать с сыном живут перед блокпостом боевиков. Семья отправилась на автомобиле через КПВВ "Марьинка" на оккупированную часть Донецкой области еще 11 июня,
– отмечают пограничники.
Они живут в автомобиле и ждут реакции боевиков.
Сейчас на КПВВ "Марьинка" ожидают пропуска 8 человек. В то же время, оккупанты его не осуществляют. В частности, 17 июня человек, который пытался пересечь линию разграничения, вернулся из-за отказа боевиков на пропуск.
Не лучше ситуация и на КПВВ "Станица Луганская". Там 17 июня боевики тоже отказались впускать людей из-за отсутствия их фамилий в списках.
Правила пересечения КПВВ на линии разграничения:
- С 10 июня, после почти трех месяцев временной приостановки, должны функционировать два пункта пропуска на линии разграничения.
- Для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово". А для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".
- Пропуск граждан и авто должны проводить ежедневно с 11:00 до 14:00. В таком режиме и работает КПВВ "Марьинка", а вот "Станица Луганская" проводит пропускные операции с 7:00 до 18:00.
- После попадания в Украину с оккупированных территорий, граждане должны обязательно пройти 14-дневную самоизоляцию. Это правило касается всех, кто въезжает, кроме абитуриентов, которые едут сдавать ВНО и их сопровождающих.