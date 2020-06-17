Неделю мать с сыном живут перед блокпостом пророссийских боевиков. Те отказываются впускать семью на временно оккупированную территорию Донетчины, потому что людей нет в списках.

Как оккупанты формировали эти списки – неизвестно. Однако, боевики регулярно не пропускают людей через пункт пропуска со своей стороны. О ситуации информирует пресс-служба ГПСУ.

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Уже неделю мать с сыном живут перед блокпостом боевиков. Семья отправилась на автомобиле через КПВВ "Марьинка" на оккупированную часть Донецкой области еще 11 июня,

– отмечают пограничники.

Они живут в автомобиле и ждут реакции боевиков.

Сейчас на КПВВ "Марьинка" ожидают пропуска 8 человек. В то же время, оккупанты его не осуществляют. В частности, 17 июня человек, который пытался пересечь линию разграничения, вернулся из-за отказа боевиков на пропуск.

Не лучше ситуация и на КПВВ "Станица Луганская". Там 17 июня боевики тоже отказались впускать людей из-за отсутствия их фамилий в списках.

Правила пересечения КПВВ на линии разграничения: