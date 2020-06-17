Тиждень мати з сином живуть перед блокпостом проросійських бойовиків. Ті відмовляються впускати сім’ю на тимчасово окуповану територію Донеччини, бо людей нема у списках.

Як окупанти формували ці списки – достеменно невідомо. Однак, бойовики регулярно не пропускають людей через пункт пропуску зі свого боку. Про ситуацію інформує пресслужба ДПСУ.

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Уже тиждень мати з сином живе перед блокпостом бойовиків. Сім’я вирушила автомобілем через КПВВ "Мар’їнка" на окуповану частину Донецької області ще 11 червня,

– наголошують прикордонники.

Вони живуть в автомобілі та чекають на реакцію бойовиків.

Наразі у КПВВ "Мар’їнка" очікують на пропуск 8 осіб. Водночас, окупанти його не здійснюють. Зокрема, 17 червня особа, яка намагалася перетнути лінію розмежування, повернулася через відмову бойовиків на пропуск.

Не краща ситуація і на КПВВ "Станиця Луганська". Там 17 червня бойовики теж відмовилися впускати людей через відсутність їх прізвищ у своїх списках.

Правила перетину КПВВ на лінії розмежування: