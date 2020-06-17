Сім’я тиждень живе перед блокпостом донецьких бойовиків: ті не впускають людей
Тиждень мати з сином живуть перед блокпостом проросійських бойовиків. Ті відмовляються впускати сім’ю на тимчасово окуповану територію Донеччини, бо людей нема у списках.
Як окупанти формували ці списки – достеменно невідомо. Однак, бойовики регулярно не пропускають людей через пункт пропуску зі свого боку. Про ситуацію інформує пресслужба ДПСУ.
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Уже тиждень мати з сином живе перед блокпостом бойовиків. Сім’я вирушила автомобілем через КПВВ "Мар’їнка" на окуповану частину Донецької області ще 11 червня,
– наголошують прикордонники.
Вони живуть в автомобілі та чекають на реакцію бойовиків.
Наразі у КПВВ "Мар’їнка" очікують на пропуск 8 осіб. Водночас, окупанти його не здійснюють. Зокрема, 17 червня особа, яка намагалася перетнути лінію розмежування, повернулася через відмову бойовиків на пропуск.
Не краща ситуація і на КПВВ "Станиця Луганська". Там 17 червня бойовики теж відмовилися впускати людей через відсутність їх прізвищ у своїх списках.
Правила перетину КПВВ на лінії розмежування:
- З 10 червня, опісля майже трьох місяців тимчасового припинення, мали зафункціонувати два пункти перепуску на лінії розмежування.
- Для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар'їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове". А для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".
- Пропуск громадян і авто мають проводити щодня з 11:00 до 14:00. У такому режимі й працює КПВВ "Мар’їнка", а ось "Станиця Луганська" проводить пропускні операції з 7:00 до 18:00.
- Опісля потрапляння до України з окупованих територій, громадяни мають обов'язково відбути 14-денну самоізоляцію. Це правило стосується усіх, хто в'їжджає, окрім абітурієнтів, які їдуть складати ЗНО і їхніх супровідників.