3 – 4 колонны вражеской техники ежедневно проходят через Мелитополь, вчера заметили специфическую, – мэр

Ежедневно возле Мелитополя и через город проходят три – четыре колонны вражеской техники. 28 июля там была замечена специфическая техника – последняя модификация Бук-М2.

Активный приход военной техники мелитопольцы наблюдают уже четвертый день. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров 29 июля в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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В каждой колонне до 30 единиц техники

Уже 4-й день мы наблюдаем военную технику, проходящую транзитом через Мелитополь. Это 3 – 4 колонны в день. россияне идут как через центр города, так и окрестностями,

– рассказывает Иван Федоров.

В каждой колонне от 20 до 30 единиц техники. Это разного вида вооружения: от танков до боевых машин десанта и пехоты, бронированное вооружение и пехотные войска. Все идет в сторону Херсона и Крыма.

Вражеские войска также стягивают технику со стороны Донбасса. Мариуполя и Бердянска.

оккупанты боятся ВСУ на Юге

российские военные начали усиливать свои позиции в Херсонской области из-за того, что ВСУ постоянно наносят удары по их складам с техникой и боеприпасами.

Захватчики поняли, что ВСУ целенаправленно хотят деоккупировать Херсонщину. Поэтому они стараются улучшить свое положение, чтобы не потерять позиции.

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