Через месяц будет развилка. Либо наступит какая-то ясность и появится основа для планирования. Либо США сорвутся во время кризиса признания результатов выборов. Тогда еще минимум 3 месяца все мировые хулиганы смогут делать все что угодно. Вот абсолютно все.

Война сигналов по Украине

Это будет идеальное время для действий, когда нельзя, но если очень надо и хочется, – то можно.

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1. Сегодня – годовщина нападения "ХАМАС" на Израиль. О "ХАМАС" уже как-то ничего не слышно. Секторы Газы отодвинули на задний план. Точка там не поставлена, но акценты радикально смещены. Если слухи об американских заправщиках самолетов подтвердятся, то это заявка на повышение градуса дискуссии.

2. В отношении Украины разворачивается "война сигналов". Сигналы сигналов. Кто-то кого-то пересигналит. Если записать эти сигналы в столбик, складывается впечатление, что какие-то шизофреники освоили морзянку, захватили передающие устройства и наполняют эфир.

Общее послание: Украина должна смириться с "подморозкой" по линии фронта в обмен на что-то.

Во-первых, непонятно – в обмен на что? Из разных боевых листков подмигивают, что в обмен на что-то по НАТО. И заявят об этом на "Рамштайн".

Может, что-то и заявят. Но для заявлений по НАТО есть гораздо более подходящее место – штаб-квартира НАТО в Брюсселе, где проводились "Рамштайны". Потому что в Германии будут не только члены НАТО. Если выдерживать логику, то на ближайшем "Рамштайне" что-то должны политически заявить, а на следующей встрече в Брюсселе (в ноябре) это "что-то" должны закрепить.

Проблема в том, что в ноябре контекст может быть таким, что будет не до закреплений чего-то в Брюсселе. Поэтому оппонентам Украины в НАТО нет смысла лезть на рожон за неделю на "Рамштайне", они и потом смогут петлять. И все может пройти очень хорошо для них. Виктор Орбан с Реджепом Эрдоганом выйдут попить кофе, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон сделают вид, что без перевода не поняли. Но вся эта конструкция зависнет в воздухе с неизвестной перспективой.

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Во-вторых, пока не обозначены аргументы, а с чего бы Москве что-то "подмораживать", без выдвижения ультиматумов?

Аргументы – это какие-то реальные гарантии Украине: деньги, объем оружия, усиление режима санкций (в частности против пособников России), направление на нужды нашей обороны российских активов и тому подобное.

Если этого не будет, то ситуация выглядит следующей: все, захваченное Владимиром Путиным, де-факто признается за ним, выносится за скобки, а потом еще что-то обсуждается. Это, собственно, и является российским ультиматумом.

Это полная калька с того, что было в ноябре 2021 – феврале 2022 годов. До мельчайших деталей.

Сейчас следует фокусироваться на материальном

За месяц прозвучит еще миллиард слов. Чтобы не потерять смысл, стоит фиксировать материальные вещи: оружие, деньги, прямые обязательства (которые нельзя отменить в один клик), нанесение прямого вреда противнику. Тогда будет видно, к чему нас подводят.

В материальном мире картина такая: украинская армия с трудом и большой ценой, медленно отступая, наносит российской армии колоссальные потери. При всех плохих новостях, при всех очевидных ужасах войны никаких оснований требовать капитуляции Украины при сохранении даже текущих объемов западной помощи – нет. Если помощь будет заморожена/уменьшена – тогда ситуация станет резко хуже. Но это создаст проблемы уже не только нам.

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Безусловно, лучшим сценарием для нас является прекращение боевых действий прямо сейчас, но на траектории, которая предусматривает дальнейшие уступки со стороны России за столом переговоров под давлением общих аргументов Украины и партнеров.

Все, что сейчас происходит, – это борьба за траекторию перед моментом, когда откроется окно возможностей для принятия решений по войне:

либо мы будем вынуждены смириться с потерями и потом от чего-то отказываться (необязательно от территорий – от требований, планов) в обмен на прекращение огня (постепенная капитуляция);

или захваченное повиснет гирями на России, и Россия от чего-то начнет отказываться.

Сейчас фокус на поддержку армии и сохранение разума в тылу, чтобы не подойти к развилке в разобранном виде.