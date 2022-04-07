Через неделю будут проездными дороги, – мэр Ирпеня ответил, можно ли возвращаться в город

Оккупанты разрушили половину Ирпеня. В настоящее время активно проходят работы по восстановлению города.

Однако пока нет положенных условий, возвращаться не надо. Об этом сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин, сообщает 24 канал.

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Через неделю будет чисто и безопасно, – мэр

По его словам, российские военные разрушили город на 50%, ущерб сосчитать пока нельзя.

Через неделю дороги в городе будут проездными, будет чисто и безопасно,

– подчеркнул Маркушин.

Однако, как он объяснил, о возвращении можно будет говорить, когда будет электричество, вода, канализация.

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