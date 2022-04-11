Через неделю сможем увидеть изменения в действиях артиллерии России, – Жданов

Россия 8 апреля назначила нового главу наступления на Украину – командующего Южного военного округа генерала Александра Дворникова. Именно поэтому в скором времени следует ожидать изменений в тактике захватчиков.

Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что у Дворникова есть большой опыт деятельности в Сирии, а также он участвовал во Второй российско-чеченской войне.

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У командования большой опыт

По словам Жданова, генерал хорошо осведомлен в обстановке, поскольку через него (Южный округ) создавалась 8 общевойсковая армия России – это 1 и 2 армейских корпуса в Донецке и Луганске. Кроме того, он постоянно занимался проблемами организации боевых действий против Вооруженных Сил Украины.

Жданов подчеркнул, что у Дворникова очень сильный начальник артиллерии Южного округа – генерал Игорь Барышев. Он окончил Хмельницкое артиллерийское училище, впрочем, сам родом из Ростова-на-Дону.

У него богатый боевой опыт, он довольно сильный организатор. Поэтому, думаю, что через неделю сможем увидеть изменения в действиях артиллерии России. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов рассказал о возможном изменении тактики российских военных: смотрите видео