Об этом в эфире Фабрики новостей заявил Арти Грин, военнослужащий, военный эксперт, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Глава НАБУ требует от СБУ обнародовать доказательства против задержанных детективов

Что известно об этом?

Сейчас Третий корпус продолжает присоединять подразделения и Лиманский недавно вошел в их зону ответственности. Через несколько месяцев войска развернутся в полную силу, и захваченный противником плацдарм "дематериализуется".

Клин, который россияне убили между Лиманом и Боровой за последние месяцев семь, Третий армейский корпус его сожрет до конца года. С умом подойдет, по-натовски – чтобы пехота шла добивать и брать пленных, а не штурмовать. Думаю, хана им,

– сказал Грин.

7 августа Третий армейский корпус сообщил, что 3-я штурмовая, 60-я и 63-я бригады вместе с приданной 66-й удержали последний рубеж обороны в Луганской области и продолжают противостоять сразу трем армиям России: 20-й, 1-й танковой и 25-й. Недавно в боевые порядки корпуса вошла также 53 ОМБр.

За более чем месяц оборонительной операции подразделения корпуса уничтожили почти 2000 оккупантов, еще примерно 1500 – санитарные потери врага. Ликвидировали 664 единицы техники и вооружения, еще 385 – поразили. Сбили 4217 БпЛА различного типа, еще 41 – подавили или поразили. Сегодня корпус сдерживает противника от прорыва к стратегическому узлу Славянско-Константиновской агломерации.

