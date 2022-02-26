Из-за обстрела дома в Бородянке, где погибли 6 человек, открыли уголовное производство

Из-за убийства 6 человек и причинения тяжелых травм ребенку в результате совершенного агрессором обстрела в Бородянке начато уголовное производство.

Об этом сообщило ведомство в Фейсбук. Там отметили, что досудебное расследование будет проводить Киевская областная прокуратура по фактам нарушения законов и обычаев войны.​

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Отмечается, что уже установили, что 26 февраля 2022 года оккупанты осуществили массированные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Киевской области. Вражеской артиллерией в Бородянке Бучанского района захватчики уничтожили жилой дом, в котором находилась семья местного полицейского.

Семья в количестве 6 человек погибли на месте, его ребенок 2020 года рождения, находится в тяжелом состоянии. В результате мощных обстрелов страны-агрессора подверглись разрушениям жилые и хозяйственные дома, объекты инфраструктуры населенных пунктов Киевщины,

– отметили в офисе Генерального прокурора.

Прокуроры принимают все возможные меры по документированию военных преступлений военнослужащих РФ и их военачальников для обеспечения неотвратимости наказания для каждого, кто причастен к ним.

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