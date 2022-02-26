Про це повідомило відомство у Фейсбук. Там зазначили, що досудове розслідування проводитиме Київська обласна прокуратура за фактами порушення законів та звичаїв війни.​

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Зазначається, що вже встановили, що 26 лютого 2022 року окупанти здійснили масовані артилерійські обстріли населених пунктів Київської області. Ворожою артилерією в Бородянці Бучанського району загарбники знищили житловий будинок, у якому перебувала родина місцевого поліцейського.

Родина у кількості 6 осіб загинули на місці, його дитина 2020 року народження, перебуває у тяжкому стані. У результаті потужних обстрілів країни-агресора зазнали руйнувань житлові та господарські будинки, об’єкти інфраструктури населених пунктів Київщини,

– зазначили в офісі Генерального прокурора.

Прокурори вживають усі можливі заходи щодо документування воєнних злочинів військовослужбовців РФ та їх воєначальників для забезпечення невідворотності покарання для кожного, хто причетний до них.

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