Россияне фактически поддерживают войну и убийство украинцев. За это им придется платить годами.

В то же время, если россиян заставить повторять, что в Украине никогда не было нацизма, а Путин, мягко говоря, преступник и плохой человек – наверное, за полгода – год мы получим совсем другую картину. Об этом в эфире 24 канала рассказал писатель и блогер Ян Валетов.

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"Они (русские – 24 канал) начнут лезть через стену к нам "целоваться"", – сказал Ян Валетов.

По его мнению, лечить искаженное пропагандой положение российского общества не следует. Нужно построить между ними и миром высокий железный забор.

Чтобы они "поели" там друг друга какое-то время и поняли, как это жить в изоляции, если смогут это понять. Прожили так лет 30 оторванными от искусства, образования,

– сказал писатель.

Отложенная война 1991 года

Ян Валетов отметил, что однажды, когда была возможность заменить атомные ракеты на продовольствие, этого не сделали. Сейчас у нас отложенная война 1991 года.

Было понятно, что как только россияне наедятся, поднимут голову, почувствуют, что могут тратить деньги на войну – они именно так и будут тратить.

"Думаю, это будет наша последняя война за независимость. Мы победим. На этом история монстра (России – 24 канал), который в течение многих лет душит – будет окончена", – подчеркнул Ян Валетов.

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