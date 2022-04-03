Водночас якщо росіян змусити повторювати, що в Україні ніколи не було нацизму, а Путін, м'яко кажучи, злочинець та погана людина – напевно, за пів року – рік ми отримаємо зовсім іншу картину. Про це в ефірі 24 каналу розповів письменник та блогер Ян Валетов.

Зверніть увагу Країна зомбі: підтримка Путіна в Росії зросла до 83%

"Вони (росіяни – 24 канал) почнуть лізти через стіну до нас "цілуватись", – сказав Ян Валетов.

На його думку, лікувати спотворене пропагандою становище російського суспільства не треба. Потрібно побудувати між ними та цивілізованим світом високий залізний паркан.

Щоб вони "поїли" там один одного якийсь час і зрозуміли, як це – жити в ізоляції, якщо зможуть це зрозуміти. Прожили так років 30 відірваними від мистецтва, освіти,

– сказав письменник.

Відкладена війна 1991 року

Ян Валетов зазначив, що один раз, коли була можливість замінити атомні ракети на продовольство – цього не зробили. Зараз ми маємо відкладену війну 1991 року.

Було зрозуміло, що як тільки росіяни наїдяться, піднімуть голову, відчують, що можуть витрачати гроші на війну – вони саме так їх і витрачатимуть.

"Думаю, це буде наша остання війна за незалежність. Ми переможемо. На цьому історія монстра (Росії – 24 канал), який протягом багатьох років душить – буде закінчена", – наголосив Ян Валетов.

У війні між Україною та Росією не буде нічиї: дивіться відео