Из-за провала в Украине Кремль уволил генерала, командовавшего первой армией оккупантов
26 марта 2022 , 08:31Читати новину українською
Источник:фейсбук Романа Цимбалюка
В России якобы уволили генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Он командовал первой танковой армией Западного военного округа.
Перед этим должность потерял его заместитель, сообщил журналист Роман Цымбалюк.
Кстати Российская армия – словно из Средневековья – Буданов о старых методах ведения войны
Почему в России увольняют генералов
Цымбалюк объяснил, что причиной увольнения стал провал войны в Украине. Русские обвинили Киселя в неспособности достичь поставленных целей.
В частности, и из-за огромных потерь среди личного состава.
Увольнение другого военного
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу устранил командующего 6 общевойсковой армией государства-агрессорки Владислава Ершова. Теперь он находится под домашним арестом. Причина такая же – большие потери личного состава в Украине.
Кстант – Оккупант "прозрел" и попытался сообщить зазомбированным родственникам правду: