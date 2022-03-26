Из-за провала в Украине Кремль уволил генерала, командовавшего первой армией оккупантов

В России якобы уволили генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Он командовал первой танковой армией Западного военного округа.

Перед этим должность потерял его заместитель, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Кстати Российская армия – словно из Средневековья – Буданов о старых методах ведения войны

Почему в России увольняют генералов

Цымбалюк объяснил, что причиной увольнения стал провал войны в Украине. Русские обвинили Киселя в неспособности достичь поставленных целей.

В частности, и из-за огромных потерь среди личного состава.

Увольнение другого военного

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу устранил командующего 6 общевойсковой армией государства-агрессорки Владислава Ершова. Теперь он находится под домашним арестом. Причина такая же – большие потери личного состава в Украине.

Кстант – Оккупант "прозрел" и попытался сообщить зазомбированным родственникам правду: