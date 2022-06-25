Эффективное функционирование границ – важнейший фактор в условиях войны. Украина делает все возможное, чтобы в этом направлении не возникало никаких проблем, а приоритеты были правильно расставлены.

Читайте также : "Что-то" знает, - Жданов о заявлении главы ГУР об окончании войны

Изменения на пункте пропуска "Ягодин"

Как сообщили пограничники, с понедельника, 27 июня, через пункт пропуска "Ягодин" смогут проезжать только грузовики и рейсовые автобусы.

Легковым автомобилям и грузовикам весом до 7,5 тонн придется ехать через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Ввести такие изменения было решено с тем, чтобы уменьшить очереди на границе.

Также сообщается, что для движения пустых грузовиков выделена отдельная полоса, а бензовозы будут оформляться вне очереди.

Война России против Украины: последние новости

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что в городе крайне осложнилась ситуация с едой , а также крайне тяжелая ситуация с питьевой водой. Несмотря на это, россияне не делают абсолютно никаких шагов для того, чтобы исправить ситуацию, а наоборот, сокращают перечень тех, кто может получить еду. Также враг начал строительство фортификационных сооружений и готовится к контрнаступлению ВСУ.

Российская пропаганда стала меньше привлекать к работе военных корреспондентов по передовой. Это свидетельствует о том, что во ложь россиян о победах в войне против Украины не верит даже их недалекое население. Также "профессионалы" кафиров неоднократно выдавали ВСУ свои позиции, благодаря чему нашей артиллерии удавалось эффективно "накрывать врага".

Российские кафиры жестоко избили 70-летнюю волонтерку в Херсоне. Они решили напасть на нее после того, как женщина отказалась сдать паспорт. Пострадавшей оказалась журналистка Татьяна Антонюк, решившая направить свои силы на волонтерство. Ей чудом удалось спастись, врачи во Львове диагностировали у нее перелом позвоночника и другие травмы. Уже месяц отважная женщина находится под пристальным вниманием врачей.

Смотрите также – из Беларуси на Житомирщину запустили около 30 ракет: видео