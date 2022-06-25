Ефективне функціонування кордонів – надзвичайно важливий фактор в умовах війни. Україна робить усе можливе, щоб у цьому напрямку не виникало жодних проблем, а пріоритети були розставлені правильно.
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Зміни на пункті пропуску "Ягодин"
Як повідомили прикордонники, з понеділка, 27 червня, через пункт пропуску "Ягодин" зможуть проїжджати лише вантажівки та рейсові автобуси.
Легковим автомобілям та вантажівкам вагою до 7,5 тонн потрібно буде їхати через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Запровадити такі зміни було вирішено для того, щоб зменшити черги на кордоні.
Також повідомляється, що для руху порожніх вантажівок виділена окрема смуга, а бензовози будуть оформлятися поза чергою.
Війна Росії проти України: останні новини
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що у місті вкрай ускладнилася ситуація з їжею, також вкрай важка ситуація із питною водою. Попри це росіяни не роблять абсолютно жодних кроків для того, щоб виправити ситуацію, а навпаки, скорочують перелік тих, хто може отримати їжу. Також ворог почав будівництво фортифікаційних споруд та готується до контрнаступу ЗСУ.
- Російська пропаганда почала менше залучати до роботи військових кореспондентів із передової. Це свідчить про те, що у брехню росіян про "перемоги" у війні проти України не вірить навіть їхнє недалеке населення. Також "професіонали" окупантів неодноразово видавали ЗСУ свої позиції, завдяки чому нашій артилерії вдавалося ефективно "накривати ворога".
- Російські окупанти жорстоко побили 70-річну волонтерку у Херсоні. Вони вирішили напасти на неї після того, як жінка відмовилася здати український паспорт. Постраждалою виявилася журналістка Тетяна Антонюк, яка вирішила спрямувати свої сили на волонтерство. Їй дивом вдалося врятуватися, лікарі у Львові діагностували в неї перелом хребта та інші травми. Вже місяць відважна жінка перебуває під пильною увагою лікарів.
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