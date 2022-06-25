Российские кафиры продолжают "хозяйничать" в Мариуполе и терроризировать мирных людей. Они не способны обеспечить даже базовые потребности людей, что может иметь катастрофические последствия в ближайшее время.

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Нехватка еды и безумные очереди

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, гуманитарная ситуация в городе не улучшается и остается далеко за отметкой гуманитарной катастрофы. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Ситуация с питьевой водой остается очень сложной. Весь Левобережный район практически отрезан от водоснабжения, ни централизованного водоснабжения нет. Завоз воды происходит в среднем один раз в неделю, ее количества людям не хватает.

Также очень ухудшилась ситуация с едой. Сокращается как количество гуманитарной помощи, так и список тех людей, которые могут ее получить. Очереди в точках с гуманитарной помощью – тысячные. Четыре грузовика, которые привез Красный Крест, разобрали через час. Разумеется, всем еды не хватило,

– рассказал Андрющенко.

Несмотря на катастрофическую гуманитарную ситуацию, россияне вбрасывают большие силы и ресурсы на пропаганду, которая пытается убедить людей, что "все хорошо", и "это их так спасли". Также они начали не только призывать людей оставаться в Мариуполе, но и просят возвращаться тех, кому удалось скрыться из гетто, которое они там устроили. Таким образом, они хотят получить трудовой ресурс, ведь большинство населения города – нетрудоспособное.

Кроме того, в Мариуполе с каждым днем ухудшается эпидемиологическая ситуация, хотя россияне не проводят никаких мер по ее улучшению и заявляют, что у них "все под контролем".

Ситуация в Мариуполе: последние новости

В Мариуполе из-за ответственности оккупантов уже несколько дней горит законсервированная свалка. У русских нет мощностей для того, чтобы справиться с огнем. Ядовитый смог накрыл большую часть города.

Захватчики начали готовиться к контрнаступлению ВСУ и строят укрепления. Также они начали перегонять свою технику в направлении Запорожья.

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