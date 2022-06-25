Российские оккупанты продолжают разбираться с последствиями своих преступлений против Мариуполя и пытаться уничтожить доказательства геноцида украинцев. Как и всегда в случае с россиянами, все их попытки скрыть ужасы только усугубляют ситуацию.

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Пожар на свалке в Мариуполе

Как сообщили в городском совете Мариуполя, на законсервированном полигоне для отходов по улице Флотской возник пожар. В результате горения мусора ядовитый смог накрыл весь Приморский район. У оккупантов нет никаких средств и мощностей, чтобы справиться с такой ситуацией.

Под угрозой оказались жизнь и здоровье тысяч людей, город на грани экологической катастрофы. В воздух в результате пожара выделяются опасные вещества, такие как фураны и диоксины. Кроме того, известно о распространении канцерогена бензопирена, который имеет самый высокий класс опасности с уровнем воздействия на организм.

Как заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, пожар возник вследствие хаотических и безграмотных действий оккупантов. Из-за них тысячи жителей вынуждены дышать выбросами, содержащими ядовитые химические соединения.

Российские оккупанты сами уничтожили и украли всю технику, поэтому не могут ни ликвидировать, ни локализовать пожар.

Если этого не сделать вовремя, огонь попадет в тело полигона и потушить его будет почти невозможно, что приведет к экологической катастрофе. Это абсолютный цинизм и издевательства над мирными жителями, их жизнь и здоровье находятся в опасности,

– сказал Бойченко.

Ситуация в Мариуполе: коротко о последних новостях

В Мариуполе крайне тяжелая ситуация не только с водой и продовольствием, но и с лекарствами. Российские оккупанты не могут обеспечить людей инсулином. Тем приходится ампутировать конечности. Стало известно, что эти случаи далеко не единичны.

Россияне уже начали строить фортификационные постройки и готовиться к обороне Мариуполя. Также враг разрешил людям выезжать в Запорожье, чтобы прикрыть колонны своей техники.

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