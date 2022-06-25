Соответствующее видео показал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Он отметил, что артиллеристы сосредоточились на военных объектах врага на нашей территории.

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Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской территории,
– подчеркнул Залужный.

Лето у кафиров будет жарким

Первые кадры использования HIMARS украинскими защитниками появились 24 июня. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что теперь без сомнений это лето для российских захватчиков будет жарким . Более того, для некоторых из них оно еще и станет последним в жизни.

Еще 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники научились пользоваться РСЗО .

В Кремле "зажглось" сразу, как стало известно о согласовании предоставления этого вооружения. А ведь ракеты HIMARS могут поражать цели с дальностью в 300 километров. Поэтому в Москве опасаются, что наши военные используют оружие для атаки территории России.

Однако президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать американские ракеты только для того, чтобы освобождать украинские территории.

К слову, партнеры продолжают поставлять Украине высокоточное оружие, поэтому потери кафиров будут расти. А они уже колоссальные. По состоянию на 25 июня, украинские защитники ликвидировали 34 700 российских военных. В металлолом превратили и немало вражеской техники.

По данным британской разведки, в России начали скрывать потери.

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