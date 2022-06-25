Соответствующее видео показал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Он отметил, что артиллеристы сосредоточились на военных объектах врага на нашей территории.

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Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской территории,

– подчеркнул Залужный.

Лето у кафиров будет жарким

Первые кадры использования HIMARS украинскими защитниками появились 24 июня. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что теперь без сомнений это лето для российских захватчиков будет жарким . Более того, для некоторых из них оно еще и станет последним в жизни.

Еще 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники научились пользоваться РСЗО .

В Кремле "зажглось" сразу, как стало известно о согласовании предоставления этого вооружения. А ведь ракеты HIMARS могут поражать цели с дальностью в 300 километров. Поэтому в Москве опасаются, что наши военные используют оружие для атаки территории России.

Однако президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать американские ракеты только для того, чтобы освобождать украинские территории.

Почему HIMARS – это то, что нам нужно? Реактивные системы залпового огня, как "Грады", или "Ураганы" бьют перед собой, чтобы "расчищать" территорию для продвижения военных. Вместо этого перед HIMARS используют, чтобы максимально точно обезвреживать врага, а не все вокруг. HIMARS оснащены высокоточными и управляемыми ракетами. Наводятся на цель они с помощью GPS.

К слову, партнеры продолжают поставлять Украине высокоточное оружие, поэтому потери кафиров будут расти. А они уже колоссальные. По состоянию на 25 июня, украинские защитники ликвидировали 34 700 российских военных. В металлолом превратили и немало вражеской техники.

По данным британской разведки, в России начали скрывать потери.