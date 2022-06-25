Російські окупанти продовжують розбиратися з наслідками своїх злочинів проти Маріуполя та намагатися знищити докази геноциду українців. Як і завжди у випадку з росіянами, усі їхні спроби приховати жахіття лише погіршують ситуацію.

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Пожежа на сміттєзвалищі у Маріуполі

Як повідомили у міській раді Маріуполя, на законсервованому полігоні для відходів на вулиці Флотській виникла пожежа. Внаслідок горіння сміття отруйний смог накрив увесь Приморський район. В окупантів немає жодних засобів та потужностей, щоб впоратися з такою ситуацією.

Під загрозою опинилися життя та здоров'я тисяч людей, місто на межі екологічної катастрофи. У повітря внаслідок пожежі виділяються небезпечні речовини, такі як фурани та діоксини. Окрім того, відомо про поширення канцерогену бензопірену, який має найвищий клас небезпеки з рівнем впливу на організм.

Як заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, пожежа виникла внаслідок хаотичних та безграмотних дій окупантів. Через них тисячі мешканців змушені дихати викидами, які містять отруйні хімічні сполуки.

Російські окупанти самі знищили та вкрали усю техніку, тому не можуть ані ліквідувати, ані локалізувати пожежу.

Якщо цього не зробити своєчасно, вогонь потрапить до "тіла" полігону і потушити його буде майже неможливо, що призведе до екологічної катастрофи. Це абсолютний цинізм та знущання з мирних жителів, їх життя та здоров‘я знаходяться у небезпеці,

– сказав Бойченко.

Ситуація в Маріуполі: коротко про останні новини

У Маріуполі вкрай важка ситуація не лише з водою та продовольством, а й ліками. Російські окупанти не можуть забезпечити людей інсуліном. Тим доводиться ампутувати кінцівки. Стало відомо, що ці випадки далеко не поодинокі.

Росіяни вже почали будувати фортифікаційні споруди та готуватися до оборони Маріуполя. Також ворог дозволив людям виїжджати до Запоріжжя, щоб прикрити колони своєї техніки.

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