Через агрессию России США возобновят Второй флот
Из-за осложнения ситуации на севере Атлантического океана США недавно активировали командную структуру для обеспечения безопасности у восточного побережья.
Об этом рассказал командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон, сообщает "Голос Америки".
Он пояснил, что Второй флот США помогает выполнять новые инструкции в рамках стратегии министра обороны Джеймса Мэттиса. Согласно ей, первоочередное внимание уделяется соревновании крупнейших государств, в не самой борьбе с терроризмом.
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Флот расформировали 2011 году, однако 1 июля в Норфолке было объявлено о его воспроизведении.
24 августа на борту авианосца в Норфолке под руководством Ричардсона пройдет официальная церемонии воспроизведения флота.
Командующий Вторым флотом также возглавит Объединенное командование НАТО в Норфолке.
Как пояснил Ричардсона, двойная командная структура позволяет США и их союзникам вместе адаптироваться по мере роста российской угрозы.