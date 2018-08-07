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Через агрессию России США возобновят Второй флот

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Обострение в мире
Обострение в мире / Фото из открытых источников

Из-за осложнения ситуации на севере Атлантического океана США недавно активировали командную структуру для обеспечения безопасности у восточного побережья.

Об этом рассказал командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон, сообщает "Голос Америки".

Он пояснил, что Второй флот США помогает выполнять новые инструкции в рамках стратегии министра обороны Джеймса Мэттиса. Согласно ей, первоочередное внимание уделяется соревновании крупнейших государств, в не самой борьбе с терроризмом.

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Флот расформировали 2011 году, однако 1 июля в Норфолке было объявлено о его воспроизведении.

24 августа на борту авианосца в Норфолке под руководством Ричардсона пройдет официальная церемонии воспроизведения флота.

Командующий Вторым флотом также возглавит Объединенное командование НАТО в Норфолке.

Как пояснил Ричардсона, двойная командная структура позволяет США и их союзникам вместе адаптироваться по мере роста российской угрозы.

Теги: Новости США
Источник: 24 Канал
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