В США сообщают о наибольшей активности российских подводных лодок за четверть века

Командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов Джон Ричардсон заявил, что активность российских подводных лодок в Атлантике является максимальной за последние 25 лет.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Читайте также: США ничего не могли сделать, – экс-госсекретарь о начале российско-грузинской войны

Он отметил, что китайские военные суда усилили патрулирование на севере Атлантического океана, но большую угрозу представляют российские субмарины.

Ричардсон отметил, что страны Североатлантического Альянса в регионе обеспокоены уровнем военной активности России в Атлантике, которого не было со времен "холодной войны".