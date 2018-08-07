В США сообщают о наибольшей активности российских подводных лодок за четверть века
Командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов Джон Ричардсон заявил, что активность российских подводных лодок в Атлантике является максимальной за последние 25 лет.
Об этом сообщает "Голос Америки".
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Он отметил, что китайские военные суда усилили патрулирование на севере Атлантического океана, но большую угрозу представляют российские субмарины.
Ричардсон отметил, что страны Североатлантического Альянса в регионе обеспокоены уровнем военной активности России в Атлантике, которого не было со времен "холодной войны".
Источник: 24 Канал
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