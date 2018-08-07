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У США повідомляють про найбільшу активність російських підводних човнів за чверть століття

181 Читать новость на русском
Російські підводні човни
Російські підводні човни / bbc.com

Командувач військово-морськими операціями Сполучених Штатів Джон Річардсон заявив, що активність російських підводних човнів у Атлантиці є максимальною за останні 25 років

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Він зазначив, що китайські військові судна посилили патрулювання на півночі Атлантичного океану, але більшу загрозу становлять російські субмарини.

Річардсон зазначив, що країни Північноатлантичного Альянсу в регіоні занепокоєні рівнем військової активності Росії в Атлантиці, якого не було з часів "холодної війни".

Теги: Новини України Новини США Новини Росії Новини політики Зброя
Джерело: 24 Канал
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