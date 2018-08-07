У США повідомляють про найбільшу активність російських підводних човнів за чверть століття
Командувач військово-морськими операціями Сполучених Штатів Джон Річардсон заявив, що активність російських підводних човнів у Атлантиці є максимальною за останні 25 років
Про це повідомляє "Голос Америки".
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Він зазначив, що китайські військові судна посилили патрулювання на півночі Атлантичного океану, але більшу загрозу становлять російські субмарини.
Річардсон зазначив, що країни Північноатлантичного Альянсу в регіоні занепокоєні рівнем військової активності Росії в Атлантиці, якого не було з часів "холодної війни".
Джерело: 24 Канал
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