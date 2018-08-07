Через агресію Росії США відновлять Другий флот
Через ускладнення ситуації на півночі Атлантичного океану США нещодавно реактивували командну структуру для забезпечення безпеки біля східного узбережжя.
Про це розповів командувач військово-морськими операціями США адмірал Джон Річардсон, повідомляє "Голос Америки".
Він пояснив, що Другий флот США допомагає виконувати нові інструкції в межах стратегії міністра оборони Джеймса Меттіса. Відповідно до неї, першочергова увага приділяється змаганні найбільших держав, в не боротьбі з тероризмом.
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Флот розформували 2011 році, проте 1 липня в Норфолку було оголошено про його відтворення.
24 серпня на борту авіаносця в Норфолку під керівництвом Річардсона пройде офіційна церемонії відтворення флоту.
Командувач Другим флотом також очолить Об'єднане командування НАТО в Норфолку.
Як пояснив Річардсона, подвійна командна структура дозволяє США і їх союзникам разом адаптуватися в міру зростання російської загрози.